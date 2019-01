Sven Ornelis neemt opmerkelijke beslissing om te compenseren voor vele uren in vliegtuig

Een halve Catalaan, noemt Sven Ornelis zichzelf. De Joe-presentator heeft dan ook een buitenverblijf in Barcelona en daar vliegt hij minstens vijftien keer per jaar naartoe. In tijden vol klimaatspijbelaars valt dat bij veel mensen niet in goede aarde en dus besloot Ornelis een opmerkelijke beslissing te nemen. Dat schrijft hij op zijn blog.

Ongeveer vijftien keer per jaar vliegt Sven Ornelis met zijn partner naar Barcelona, waar ze sinds 2013 een buitenverblijf hebben in het midden van de stad. “Het is de ultieme plek om te ontspannen voor ons”, schrijft Ornelis op zijn blog. “En dat is nodig, met mijn drukke agenda. Ik heb een ochtendshow waarvoor ik vijf dagen per week opsta rond kwart over vier, ik schrijf columns, draai een 100-tal dj-sets per jaar en werk met heel veel plezier aan deze foodblog.”

Ornelis schrijft dat veel mensen hem die weekends en vakanties in Barcelona gunnen. “Maar ik krijg ook best wel wat kritiek op de sociale media, en voornamelijk op Twitter, op mijn vele tripjes naar Barcelona. Koketteren met het feit dat je minstens zo’n vijftien keer per jaar heen- en weervliegt naar je buitenverblijfje wordt uiteraard niet door iedereen gewaardeerd. Dat frequente vliegen vinden sommigen in deze tijden van global warming onverantwoord. Ik snap hen wel. Wanneer 70.000 mensen betogen voor een schonere planeet, wanneer 35.000 jongeren zelfs spijbelen op donderdag om hun stem te laten horen, dan schudt dat iedereen wakker, mij ook.”

Vallen en opstaan

De presentator zegt wel te proberen om zijn bijdrage te leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. “Met vallen en opstaan, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik wandel veel en rij enkel de noodzakelijke kilometers met de wagen. Op de koop toe rij ik hybride, en slaag ik er zo in om alle woon-werkkilometers elektrisch te rijden. Verder vecht ik hard tegen voedselverspilling.”

Vliegschaamte

“Maar goed, ik vlieg dus wel vaak, en vliegen is zeer vervuilend”, schrijft Ornelis. “Ik hoop dat de elektrische, propere luchtvaart, een realiteit is in de nabije toekomst, dat de wetenschap die stap snel weet te zetten, maar vandaag is dat nog niet het geval. Mijn vluchten zijn dus vervuilend, en daar voel ik me niet goed bij, ik wil ook graag zorg dragen voor onze planeet.”

Daarom heeft de presentator beslist om een vrijwillige bijdrage te betalen per vlucht, “die volledig gebruikt wordt om in een schonere planeet te investeren aan de hand van heel concrete projecten”.

“Ik heb lang geaarzeld, deels uit uitstelgedrag, deels omdat ik me ook wel afvroeg of die bijdrage echt wel het verschil kan maken. Maar nu hebben we de knoop doorgehakt. We gaan elke vlucht die we de komende jaren doen compenseren. Voor een vlucht naar Barcelona komt dat neer op een goede 13 euro. Eerlijk gezegd, dat is niet zoveel geld toch? Dat is de prijs van een lekker flesje wijn op een terrasje in Barcelona. Scheelt een slok op de borrel. Ik snap zelfs niet dat die extra toelage niet meteen wordt toegevoegd aan de prijs die je betaalt voor vluchten. Ik hoop echt dat dit een klein verschil kan maken.”