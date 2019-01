Het KMI waarschuwt voor ijsplekken donderdagochtend. Ook aanvriezende mist is tijdelijk mogelijk. Er geldt code geel in alle provincies.

“Het wegdek is nat en die nattigheid in combinatie met de vriestemperaturen aan de grond kunnen voor lokale gladheid zorgen”, waarschuwt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer aan VRT NWS. “Dat zie je normaal gezien niet met het blote oog. We zullen uitrijden om preventief zout te strooien.”

Pas in de nacht van donderdag op vrijdag gaat het opnieuw sneeuwen. In het oosten van het land gaat die sneeuw later over in smeltende sneeuw of regen. Ook dan geldt code geel in alle provincies.