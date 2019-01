"Mislukken is geen optie als Red Bull wil dat Verstappen blijft"

Voormalig F1-piloot Jenson Button denkt dat Red Bull en Honda dit jaar meteen een winnend pakket moeten afleveren omdat ze anders riskeren van Max Verstappen te verliezen.

Red Bull heeft na een lange samenwerking eind 2018 afscheid genomen van Renault en zal vanaf dit jaar aan de start staan als fabrieksformatie van Honda.

Er is al veel inkt gevloeid over de nieuwe samenwerking en de verwachtingen zijn hooggespannen. Hoewel de meesten dit jaar nog niet al te veel verwachten denkt Jenson Button dat Red Bull-Honda maar beter meteen een winnende combinatie kan zijn, anders vreest hij dat hun goudhaantje Max Verstappen het spreekwoordelijke groenere gras aan de overkant zal gaan opzoeken.

“Het is een beetje lastig met Max,” vertelt Button bij ‘Sky.’ “Hij wil altijd vooruit en is altijd op zoek naar iets anders. Hij sprong voor de eerste keer in de Red Bull en won meteen een race.”

“Dit jaar is echt belangrijk voor hem als hij vooruitgang wil blijven boeken. Hij moet om het kampioenschap vechten, anders vrees ik dat hij zich zal beginnen af te vragen waar hij beste zal zijn in de toekomst.”

De wereldkampioen van 2009 hoopt op een strijd met de drie topteams komend seizoen en misschien kunnen de veranderingen aan de bolides daar wel een handje bij helpen.

“Er zijn momenteel zoveel veranderingen in de sport en op dit moment is het echt wat de sport nodig heeft.”

“Ik denk dat we een strijd met de drie topteams zullen hebben, en als dat het geval is, zal dat fantastische gevechten gaan opleveren,” besluit Button.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: