Patrick Lefevere kan er niet mee lachen: “Dure grap van stommerik Keisse”

Deceuninck-Quick Step is gisteren na de uitsluiting van Iljo Keisse dan toch maar met de vijf resterende renners gestart in de Ronde van San Juan. Al was dat wat Patrick Lefevere betreft niet van harte. De ploegmanager vertelt waarom hij toch besloot in koers te blijven en wat hij nu eigenlijk van de hele heisa vindt.

“Ik heb laten onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn als we uit de koers waren gestapt, maar dat was een te dure grap”, aldus Lefevere. “Op basis van een UCI-reglement kon dat de ploeg tussen de 100.000 à 150.000 euro kosten. Dat kon ik moeilijk op Iljo Keisse verhalen, want dan mag hij met zijn gezin het hele jaar door rijst eten. Waarmee ik niet goedkeur wat hij gedaan heeft. Op deze manier proberen de grappige uit te hangen, was stom. Zéér stom. Ik minimaliseer het ook niet. Ik heb Iljo ook gezegd dat hij een grote stommerik is. Maar dat ze hem uit koers zetten, hoewel de politie de zaak als gesloten beschouwde, dat is buiten proportie.”

Gisteren ‘boycotte’ Deceuninck-Quick Step nog wel de organisatie van San Juan. Leider Alaphilippe, jongerentrui Evenepoel en derde in de rituitslag Hodeg gaven immers geen acte de présence op het podium, hoewel dat volgens de UCI-regels wel verplicht is. “Dit is geen protest”, probeerde woordvoerder Alessandro Tegner nog. “Onze renners voelden zich een beetje moe en niet zo goed in hun vel na de stress en de inspanningen van de afgelopen dagen, dus besloten we hen niet naar de ceremonie te laten gaan.”