Franse journalisten opgepakt in Venezuela

In Venezuela zijn verschillende buitenlandse journalisten opgepakt. Het gaat om twee Franse journalisten en een Colombiaanse fotograaf. Twee Chileense journalisten zijn het land uitgezet. Dat melden verschillende bronnen.

Twee reporters van het programma van de Franse journalist-presentator Yann Barthès op de Franse zender TMC filmden dinsdagavond het presidentieel paleis toen ze opgepakt werden, zeggen diplomatieke bronnen aan het Franse persagentschap AFP. Volgens het Nationaal Syndicaat van Werknemers van de Pers (SNTP), de belangrijkste journalistenvakbond in Venezuela, werd ook hun producent in het land opgepakt. Sindsdien was er geen contact meer met de drie.

“Twee journalisten van ons team zijn gisteren opgepakt in Venezuela. Ze waren ter plaatse om de politieke crisis te coveren. Op dit moment is het moeilijk meer te zeggen, om de situatie niet nog te verergeren. We denken aan hen”, tweette een verantwoordelijke van het programma.

Deux journalistes de notre équipe ont été arrêtés hier au Vénézuela. Ils étaient sur place pour couvrir la crise politique. À l'heure actuelle, il est difficile d'en dire plus au risque d'aggraver leur situation. On pense à eux.#Quotidien — Quotidien (@Qofficiel) January 30, 2019

SNTP zegt dat twee Chileense journalisten ook dinsdagavond opgepakt werden. Ze werkten allebei voor de Chileense tv-zender TVN. Ze waren in het gezelschap van twee Venezolaanse journalisten, van online zender VPI, die eveneens opgepakt werden, maar in de voormiddag alweer vrijkwamen. Volgens een van hen, Mayker Yriarte, worden de journalisten ervan beschuldigd een verboden “veiligheidszone” betreden te hebben.

SNTP en het Spaanse nieuwsagentschap EFE meldden daarnaast de verdwijning van de Colombiaanse fotojournalist Leonardo Munoz en de Venezolaanse chauffeur Jose Salas in Caracas.

“Land onrechtmatig binnen”

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza tweette even later dat journalisten het land “onrechtmatig” binnenkwamen. Volgens hem probeerden enkelen “zich toegang te verschaffen tot het presidentieel paleis zonder accreditatie”. “Internationale media en agentschappen weten dat ze de noodzakelijke procedures aan de consulaten moeten volgen, voor ze naar het land reizen, om onnodige ongemakken te voorkomen”, schreef hij.

EFE liet inmiddels al weten dat zijn fotograaf “via de gepaste migratiekanalen” het land is binnengekomen. “Het recht om nieuws te vinden en te delen is een mensenrecht dat geen grenzen kent”, tweette SNTP in een reactie op Arrazea. “Elke poging van een regering om dit te beperken... is censuur.”