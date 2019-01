Ruim 3.400 academici en 23.700 burgers spreken politici aan over klimaat

De regeringen in ons land moeten dringend meer ambitie tonen in hun klimaatbeleid. Dat zeggen 3.455 academici, onder wie de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten, in een open brief. Tegelijk hebben al ruim 23.700 Belgen de vier klimaatministers van ons land rechtstreeks aangesproken over het klimaat.

Voor de vierde donderdag op rij komen scholieren vandaag op straat om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. In een open brief steken verschillende wetenschappers de jongeren een hart onder de riem . “Op basis van de objectieve feiten kunnen we als wetenschappers enkel besluiten: de actievoerders hebben groot gelijk. Het debat nu aangaan en collectief actie ondernemen is nodig om de overgang naar een koolstofneutrale maatschappij sterk te versnellen”, schrijven de ‘Scientists4climate’.

“Dat klimaatverandering onze wereld sterk zal veranderen is geen doemdenken, maar louter gebaseerd op feiten”, zo staat in de tekst.

Het initiatief gaat uit van wetenschappers van verschillende universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instituten, maar de brief werd intussen al door meer dan 3.400 academici uit verschillende disciplines ondertekend. Onder hen vooraanstaande klimaatexperts als Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Huybrechts en de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten.

De academici pleiten ervoor dat de regeringen in ons land de klimaatambities verscherpen. “We staan mijlenver van de doelstellingen”, klinkt het.

Al bijna 24.000 burgers

Na een oproep van de beweging Act For Climate Justice hebben ook al ruim 23.700 Belgen de vier klimaatministers van ons land rechtstreeks “aangesproken” over het klimaat. Dat blijkt op de website van de actie, www.wakeupyourministers.be.

Act For Climate Justice, een burgerbeweging die acties van burgerlijke ongehoorzaamheid organiseert voor meer sociale en klimaatrechtvaardigheid, lanceerde dinsdagnacht een affichecampagne. Daarin riep het burgers op om de klimaatministers “wakker te schudden” en “aan te spreken” over de klimaatproblematiek. Ongeveer tweeduizend affiches werden zo dinsdagnacht opgehangen in Brussel, Leuven, Gent, Antwerpen, Oostende, Namen en Luik. Ook zouden duizenden stickers verspreid zijn.

De affiches verwijzen door naar een website waar burgers aangemoedigd worden om rechtstreeks contact op te nemen met de ministers die bevoegd zijn voor milieu en klimaat: Marie Christine Marghem (federaal), Joke Schauvliege (Vlaams), Céline Fremault (Brussels) en Jean-Luc Crucke (Waals). Bezoekers van de site kunnen via mail, Twitter, sms of een telefoongesprek een standaardboodschap sturen, maar ze kunnen ook hun boodschap personaliseren.