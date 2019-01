Hartverscheurende verhalen en (te weinig?) poëtische mannen in ‘Hotel Römantiek’

16 vrouwen en 8 mannen maakten hun opwachting in ‘Hotel Römantiek’, met op het einde nog eens vier nieuwkomers. Vrouwen te over in Tunesië, maar dat betekent niet dat de mannen minder moeite moeten doen om hen te veroveren. Dat deden ze onder meer door zich van hun meest poëtische kant te laten zien.

Niet alleen de poëzie van de mannen, ook het vreselijke verhaal van Willy blijft hangen. In de auto vertelt hij over de strijd van zijn vrouw tegen kanker, over hoe het weer beter leek te gaan en over zijn dochter, die daarna overleed in een auto-ongeval. “Toen is het bergaf gegaan.” Enkele maanden later overleed ook zijn vrouw.