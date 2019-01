/ Lanaken - Het Limburgse reddingshondenteam Argos botste woensdagavond tijdens de wekelijkse training op een verdwaalde man in een bos in Lanaken. De oude man doolde er rond tegenover het ziekenhuis campus Sint-Barbara en was gewond.

“De man was gevallen en lag met bebloede mond en neus in de sneeuw”, is te lezen op de Facebookpagina van het team. “Hij is gevonden tijdens een trainingsoefening door een van onze speurhonden. Dit had heel anders kunnen aflopen met deze temperaturen.”