9 miljoen voor Luyindama

Standard lijkt vlak voor het sluiten van de wintermercato Christian Luyindama (25) kwijt te raken aan Galatasaray. De Congolese sterkhouder is met de Turken persoonlijk rond over een contract voor 4,5 jaar. De Rouches zijn tevens akkoord met een bedrag van om en bij de 9 miljoen euro voor hun centrumverdediger, maar aangezien de Turkse topclub er financieel niet heel goed voorstaat, wachten ze in Luik nog op bankgaranties.