WCO onder vuur

LuxemburgDe Belgische Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO), die bedrijven in moeilijkheden tegen schuldeisers beschermt en ze de kans geeft terug op het juiste spoor te geraken, is in strijd met de Europese regelgeving. Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak waarbij werknemers van een Limburgs bedrijf tijdens een overname onterecht zouden zijn ontslagen. “Het advies van de auditeur-generaal volgt de betrokken werknemers volledig”, zegt hun advocaat Mieke Liesens.