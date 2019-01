Lopke Gelissen is Belgisch kampioen floret U14

Twee Limburgse floretschermers zijn op het BK schermen voor jeugd in Libramont in de prijzen gevallen. Bij de jongens U14 veroverde Truienaar Emiel Digneffe van Skirmjan brons. Bij de dames U14 schoot Lopke Gelissen van VAE Maaseik de hoofdvogel af na een vlotte 15-8-winst tegen Ninon Gotier in de finale.