Lissabon/HamZin om Lissabon eens van zijn ruwere, ongetemde kant te zien? Dan bent u bij Véronique Van Grieken (34) op het juiste adres. De Lummense antropologe engageert er zich al zes jaar voor een street art-project en voert je met plezier langs de kunstwerken die hun plaats vonden tegen de muren en trappen van bruisende volkswijk Mouraria. Véronique ziet er vanop de eerste rij hoe de stad aan de Taag stilaan kreunt onder het massatoerisme. “Op zes jaar is hier veel veranderd. Vorig jaar kreeg Lissabon 4,5 miljoen toeristen over de vloer, in een stad met een half miljoen inwoners”, zegt ze. “Dus zeggen we tegen de toeristen die mee gaan op toer: heb respect voor de bewoners, laat Starbucks en Airbnb links liggen.”