Het nieuwe Lommelse stadsbestuur onder burgemeester Bob Nijs (CD&V) stelt de plannen van het nieuwe stadion voor voetbalploeg Lommel SK in vraag. Eind maart wil de club duidelijkheid of ze hun stadion aan de Ringlaan krijgen, zoals hen beloofd werd tijdens de vorige legislatuur. “Het is op zijn minst een risico om zo’n groot stadion te bouwen voor een club waar maar duizend mensen naar komen kijken”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).