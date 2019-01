Vrijdagnamiddag om 15 uur Belgische tijd wordt in Abu Dhabi de finale gespeeld van de Asian Cup. Favoriet Japan doet een gooi naar een vijfde eindwinst sinds het bestaan van het vierjaarlijkse tornooi. Het moet daarvoor voorbij Qatar. Eén STVV’er zowaar aan de aftrap morgen. Takehiro Tomiyasu, de 20-jarige centrale verdediger van de Kanaries, was een jaar geleden nog niemand, nu is ‘Tomi’ een absolute ster in zijn land. Zijn marktwaarde wordt intussen door STVV-CEO Tateishi al geschat op 10 miljoen euro.