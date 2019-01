“Opnieuw met superbenen”

Vandaag staat met de Trofeo Ses Salines-Felanitx de eerste van vier eendagswedstrijden in het kader van de Challenge Mallorca op het menu. Vanuit Limburgse hoek maken Tim Wellens en Ben Hermans voor het eerst dit seizoen hun opwachting. Laatstgenoemde was in 2011 succesvol op het grootste eiland van de Balearen, Wellens trof er de voorbije twee jaar driemaal raak. Beschikt de Truienaar van Lotto Soudal opnieuw over winnaarsbenen? “Hoewel ik minder intensief heb getraind, ga ik weer goed zijn. Winnen behoort dus tot de mogelijkheden”, waarschuwt Wellens de concurrentie.