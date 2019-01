Nantes eert vermiste Sala in eerste thuiswedstrijd met indrukwekkende tifo’s, emotioneel applaus in minuut 9

Nantes speelde in de Franse Ligue 1 vanavond zijn eerste thuiswedstrijd sinds het vliegtuig van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala vermist geraakte. Voor de wedstrijd tegen Saint Etienne liepen de emoties hoog op en werd Sala geëerd met enkele indrukwekkende tifo’s. In de negende minuut volgde een emotioneel applaus: Sala speelde bij Nantes met het rugnummer 9.

Foto: AFP

Foto: rr

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: rr

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

Emiliano Sala en de piloot van het vliegtuig dat hem van Nantes naar Cardiff bracht zijn al sinds vorige week maandagavond vermist, toen het eenmotorig privévliegtuig boven zee van de radar verdween, zo’n twintig kilometer ten noorden van het eiland Guernsey. De 28-jarige Argentijnse spits had enkele dagen voor de vermoedelijke fatale crash zijn overgang van Nantes naar Cardiff City bekendgemaakt.

Meteen werd er gevreesd dat het toestel, een Piper Malibu, in zee was gestort. Zoekacties werden opgestart, maar leverden niets op. Zaterdag werd de zoekactie dan ook stopgezet, maar na een crowdfunding werd ze twee dagen later met privégeld voortgezet.

