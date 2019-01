Red Dragons spelen in Nederland, Yellow Tigers treden aan in Italië

De Red Dragons spelen hun kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Nederland. De Yellow Tigers gaan aan de slag in Italië.

Begin januari werden de Dragons (FIVB 12) in hun kwalificatiepoule gekoppeld aan de Verenigde Staten (FIVB 2), Nederland (FIVB 15) en Zuid-Korea (FIVB 24). De Internationale Federatie duidde Nederland woensdag aan als gastheer.

De Belgische vrouwen (FIVB 19) werden uitgeloot tegen Nederland (FIVB 7), Italië (FIVB 8) en Kenia (FIVB 20). Italië mag het toernooi organiseren.

De vrouwen werken hun wedstrijden af in het eerste weekend van augustus, de mannen volgen een weekend later. De volgorde van de wedstrijden en de speelsteden worden pas later bekendgemaakt.

De groepswinnaars plaatsen zich, samen met gastland Japan, rechtstreeks voor de Spelen. In januari 2020 volgt een tweede toernooi om de laatste plaatsen in te vullen.