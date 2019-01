Maaseik speelt Europees weer mee na nieuwe stunt

Greenyard Maaseik heeft opnieuw voor stuntwerk gezorgd in de Champions League. En opnieuw was het Poolse Belchatow het kind van de rekening. Na winst in Maaseik op de tweede speeldag, gingen de Limburgers ook in Polen met de zege aan de haal: 3-2. Met nog twee thuismatchen voor de boeg, heeft Maaseik nog alle kansen om de kwartfinale te halen.