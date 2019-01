Red Lions en Red Panthers staan vrijdag in Hockey Pro League tegenover Nieuw-Zeeland

In de Hockey Pro League staat vrijdag een dubbele confrontatie tussen België en Nieuw-Zeeland op het programma. Zowel de mannen als de vrouwen treffen elkaar in Auckland.

De Red Lions, wereldkampioen en nummer 1 op de ranking, treffen met Nieuw-Zeeland de nummer 8. Het duel begint om 19u lokale tijd (7u in België). Twee uur eerder komen de Red Panthers (FIH 13) het terrein op tegen de Black Sticks (FIH 6).

De Belgische mannen openden de Pro League met een 2-2 gelijkspel tegen Spanje. Afgelopen zaterdag versloegen ze in een remake van de olympische finale Argentinië met 2-4. Nieuw-Zeeland verloor met 3-4 van Nederland. De partij leerde dat de mannen van Shane McLeod vooral moeten uitkijken voor aanvaller Hugo Inglis, die twee keer scoorde tegen Oranje, en Kane Russell, die in België voor Leopold uitkomt.

Begin 2018 oefende België twee keer tegen de Kiwi’s tijdens en stage in Oceanië. Ze wonnen toen met 4-0 en verloren met 4-5. Ook in de World League 2017 (2-0 zege voor België) troffen de twee landen elkaar, net als in de poules van de Olympische Spelen in Rio (1-3 voor Nieuw-Zeeland).

Voor deze derde ontmoeting in de Pro League krijgen Nicolas De Kerpel en Tanguy Cosyns rust. Cédric Charlier en Nicolas Poncelet keren terug bij de achttien.

De Red Panthers verloren zaterdag met 0-2 van Argentinië in de Pro League terwijl Nieuw-Zeeland met 0-1 onderuitging tegen wereldkampioen Nederland. Op het WK van 2018 in Londen trokken de Belgische vrouwen met 2-4 aan het kortste eind tegen Nieuw-Zeeland.

De Belgische mannen en vrouwen reizen na de wedstrijd door richting Australië voor hun volgende duels.