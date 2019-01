Waarom Ariana Grande een “kleine barbecue” liet tatoeëren en iedereen vraagt om haar met rust te laten

Haar nieuwe single “7 rings” is een gigantisch succes, dus besloot Ariana Grande dat te vieren met een tattoo. Ze dacht dat ze de titel van haar laatste nieuwe worp op haar handpalm had laten plaatsen, maar iemand is duidelijk de spellingscontrole vergeten.

Een kleine tattoo in de handpalm van Ariana Grande, maar wel eentje die over heel de wereld krantenkoppen haalt. Toen de zangeres op haar officiële Japanse Twitteraccount een foto deelde van haar “7 rings”-tattoo, trokken haar plaatselijke fans grote ogen.

De Japanse tekens op haar hand betekenden niet de “7 rings” die Ariana wilde tonen, maar wel de “shichirin” iets wat zoveel betekent als “kleine barbecue” of “kleine grillplaat”. Grande postte een foto van de nieuwe body art op sociale media, maar verwijderde de foto nadat fans haar wezen op de fout.

Ariana Grande’s new tattoo “??” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. If you want to know about ??, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) January 30, 2019

Op verwijderde screenshots geeft Ariana Grande toe dat er inderdaad een symbool te weinig getatoeëerd werd op haar handpalm. “Ik heb inderdaad een teken weggelaten dat ertussen moest komen”, aldus Grande op Twitter. “It hurt like fuck”, schreef ze, vrij vertaald als: “Het deed ontzettend veel pijn”. Afsluiten deed ze met: “Maar het ziet er nog steeds strak uit.”

De negatieve reacties over respectloos omgaan met de Aziatische cultuur, wuifde Grande weg. “Al wat ik doe is uit liefde en appreciatie. Ik sta open voor alle correcties en aangeboden hulp. Ik kan er alleen maar van leren”, schreef ze. Volgens Grande zal de tattoo niet lang te zien zijn, aangezien de huid op die plaats vaak vernieuwt. De populaire zangeres zag er de grap wel van in. Ze schreef later: “Laat mij en m’n barbecue alsjeblieft met rust. Bedankt.”