Tiesj Benoot komt met de schrik en schaafwonden vrij na “domme valpartij” in Argentinië

Opschudding halfweg de vierde etappe van de Ronde van San Juan. Zowel Tiesj Benoot als Peter Sagan waren betrokken bij een val. Sagan kon net nog op de fiets blijven, maar de 24-jarige Belg van Lotto-Soudal lag wel op het asfalt.

“Zo’n domme valpartij. Ik heb hier al zeer veel domme valpartijen gezien op nog dommere momenten, en helaas lag ik er nu zelf bij. Het gebeurde juist voor de eerste klim. De kopgroep had zes minuten voorsprong en we reden op een brede baan. Er was dus geen enkele vorm van stress in het peloton. Toch was er een renner van de Braziliaanse selectie die het wel nodig vond om te beginnen panikeren. Hij trapte naast zijn pedaal en miste zijn stuur en viel. Ik reed net achter hem en kon hem niet meer ontwijken.”

Benoot liep diverse brand- en schaafwonden op aan de rug, de rechterknie, de rechterheup en de rechterelleboog. Ook de rechterpols deed pijn. “Ik heb mijn scafoïde ooit al eens gebroken en toen deed het veel meer pijn dan nu. Ik denk dus dat het deze keer slechts gekneusd is. Als ik morgenvroeg opsta en ik voel niks, zal het wel in orde zijn”, aldus Benoot die morgen op de rustdag kan herstellen van zijn wonden.

