Bestuurder pick-up weigert motor stil te leggen en sleurt agenten meters mee

De politie van Weslaco in Texas werd opgeroepen voor een man die achter het stuur zijn pick-up in slaap was gevallen. Terwijl officieren met de man praatten, weigerde hij de motor stil te leggen. Na een tijdje was de bestuurder het beu en wilt hij vertrekken. Maar daar lieten de agenten het niet bij. Nadat hij eerst de politiewagen ramde, sprongen de agenten op de auto en klampten ze zich vast aan de deur van de pick-up. De bestuurder kende echter geen genade en hij sleurt de agenten enkele meters mee. De agenten vallen echter van de pick-up en de man vlucht. Een officier raakte gewond en de man is nog steeds voortvluchtig.