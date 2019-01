Nieuw virus op Messenger: “Wees op je hoede als je een video toegestuurd krijgt”

Er doet opnieuw een virus de ronde op Messenger, en alweer in de vorm van een filmpje. Als je dat openklikt, word je doorgestuurd naar een malafide website en komen je gegevens in verkeerde handen terecht. Wees waakzaam, het fenomeen doet zich steeds meer voor. “Zonder dat je het weet, kunnen ze aan al gegevens”, zegt beveiligingsexpert Nico Cool.

Messenger, de berichtendienst van Facebook, wordt sinds enkele maanden steeds vaker gebruikt door hackers in de hoop inlog- en andere gegevens van gebruikers te verzamelen. Niet zelden is dat in de vorm van een video die via Messenger verstuurd wordt.

Spyware

Zodra je op de video - waar ‘hallo, bekijk deze video tot het einde aub’ bij staat - klikt, opent zich een website en vallen je gegevens ten prooi aan de hackers. Daar blijft het niet bij: zonder het te weten stuur je de malafide video ook door naar al je vrienden op het sociale netwerk. Omdat die je vertrouwen, kan het best dat ook zij erop klikken, en zo gaat het steeds verder.

“Als je erop klikt, krijg je spyware binnen”, zegt beveiligingsexpert Nico Cool. “Die zorgt ervoor dat het in je pc begint te spoken. De hackers kunnen zo aan wat op je computer staat, bijvoorbeeld documenten of contacten. Ze proberen zoveel mogelijk persoonlijke zaken over jou vast te krijgen.”

Pornofilm

De daders gaan sluw te werk, zegt Cool. “Ze weten dat mensen nieuwsgierig zijn, en daar spelen ze op in. Een maand of drie geleden was er een automatisch bericht dat op die manier verstuurd werd, waarin stond dat je getagd was in een pornofilm. Natuurlijk klikken mensen daarop, je wil toch zien of dat echt je buurman is.”

Maar slim is het niet. “Je moet erg goed opletten. Gelukkig hebben veel toestellen al een automatische beveiliging en de meeste antivirussen houden het ook tegen.” Maar als je niet beveiligd bent, kunnen je gegevens dus in verkeerde handen belanden.

Phishing

Cool raadt aan om na te denken voor je een video openklikt. “Je moet alert zijn en even denken of het wel realistisch is. Wat ze doen, is vergelijkbaar met phishing. Ze misleiden je om je gegevens vast te krijgen zonder dat je het weet.”

Wat je het best doet wanneer je een video krijgt via Messenger, is even in dat gesprek vragen of die echt is. Dan weet je het meteen.