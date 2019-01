KV Oostende en AA Gent houden in halve finale Croky Cup grotendeels vast aan ploegen van heenwedstrijd, volg het hier LIVE!

KV Oostende en AA Gent bekampen elkaar woensdag in de terugwedstrijd van de halve finales van de Beker van België met grotendeels dezelfde ploeg als in de heenwedstrijd. Toen hielden de twee ploegen elkaar in de Ghelamco Arena in evenwicht (2-2).

Bij Oostende voert coach Gert Verheyen twee wissels door. Goran Milovic en Richairo Zivkovic staan in de basis. Zij komen in de plaats van Aristote Nkaka, die in Gent rood pakte, en Sander Coopman. Tom De Sutter, na zijn komst deze winter al goed voor twee treffers, moet de thuisploeg naar de finale trappen.

Gent-trainer Jess Thorup voert drie wissels door, en brengt Sigurd Rosted, Vadis Odjidja en Roman Bezus in de ploeg. Bij de bezoekers rust de hoop op de schouders van Alexander Sørloth, die de Buffalo’s deze maand aantrokken om voor goals te zorgen.

De winnaar van het duel aan de kust neemt het in de finale, die op 1 mei in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op de planning staat, op tegen KV Mechelen. Malinwa versloeg dinsdag Union in eigen huis met 1-2. De heenmatch tussen beide teams uit de Proximus League was op 0-0 geëindigd.

