Fernando Gaviria klopt Peter Sagan en sprint naar tweede ritzege in Ronde van San Juan

Fernando Gaviria heeft de vierde en langste etappe van de 37e editie van de Ronde van San Juan (cat. 2.1) gewonnen. Na 186 kilometer en enkele korte beklimmingen won hij de sprint in Villa San Agustín voor Peter Sagan. Julian Alaphilippe verscheen na de hetze rond een foto van ploegmaat Iljo Keisse gewoon aan de start en blijft leider.

Deceuninck - Quick Step verscheen dan toch aan de start van de vierde etappe in Argentinië, maar wel zonder Iljo Keisse die na een ongelukkige foto door de organisatie uit koers werd gezet. Manager Patrick Lefevere wilde met zijn ganse team nochtans opstappen maar uiteindelijk verscheen leider Julian Alaphilippe geflankeerd door beste jongere Remco Evenepoel & Co. toch gewoon aan de start voor de langste etappe in deze rittenkoers.

Zuid-Amerikaanse vlucht

Zes Zuid-Amerikaanse renners tekenden voor de vlucht van de dag: de Argentijnse thuisrijders Daniel Zamora en Facundo Cattapan trokken op avontuur met de Peruviaan Royner Navarro, de Colombiaan Cesar Paredes, de Chileen Ricardo Paredes en de Uruguyaan Robert Méndez.

In de achtervolging namen de overgebleven renners van Deceuninck-Quick Step het meeste werk op de schouders, met de herboren Petr Vakoc als superknecht. Het tempo werd opgevoerd en Tiesj Benoot en Peter Sagan kwamen ten val. Beiden konden snel weer verder, Benoot liep wel een geschaafde elleboog op.

Het peloton had de vlucht volledig onder controle maar liet de drie overgebleven vluchters Zamora, Paredes en Navarro spartelen tot op het einde. Toen de Peruviaan lek reed was het helemaal over maar pas op drie kilometer van de streep werden de laatste twee ingerekend, waarna de aangekondigde massasprint helemaal kon losbarsten.

Aangekondigde sprint

Richeze begon van ver op kop in dienst van Hodeg maar Gaviria snelde onbedreigd naar zijn tweede ritzege, uiteindelijk vlak voor een nog fel opzittende Sagan.

Morgen/donderdag staat er een rustdag gepland, de koninginnenetappe wacht vrijdag met een aankomst op ruim 2.600 meter hoogte bovenop de Alto Colorado. De Argentijnse rittenkoers eindigt zondag.

