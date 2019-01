Een op de vier Limburgers fietst naar het werk: openbaar vervoer is grote verliezer

Hasselt -

Voor de verplaatsing van en naar het werk kiezen steeds meer mensen voor een combinatie van vervoermiddelen. In Limburg kiest één op acht (12,5%) voor de auto plus de fiets. De populariteit van de fiets zet zich in Limburg ook feller door dan in de rest van Vlaanderen. Vorig jaar koos bijna één op de vier (22,8%) werknemers hier regelmatig voor de fiets, liefst 20,6 procent meer dan in 2017.