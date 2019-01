Limburgers getroffen door levensbedreigende kou in Verenigde Staten: "Als je vijf minuten buiten blijft, kan je huid verbranden"

Hasselt -

Het Midden-Westen van de Verenigde Staten wordt momenteel getroffen door levensbedreigende kou. In International Falls (Minnesota) werd het dagrecord uit 1966 zondag verbroken toen het kwik daalde tot -43 graden Celsius. In Chicago zakte de temperatuur naar -31 graden. In de staat Wisconsin kondigde de weerman een gevoelstemperatuur van -51 graden aan. Inwoners kregen de raad om binnen te blijven. Bedrijven en scholen bleven dicht, verschillende vluchten werden afgelast en 67.000 klanten dreigen zonder elektriciteit te vallen. Deze Limburgers hadden gisteren écht met het winterweer te maken.