Slechts twee procent van de twintigers eet thuis nog konijnenvlees: "Lief diertje dat rondhuppelt in de wei"

Hasselt / Genk -

Nooit eerder aten we zo weinig konijnenvlees. Vooral jongeren laten de langoren links liggen. Terwijl één op de drie 65-plussers nog wel eens konijn koopt in de supermarkt of bij de slager, is dat bij de twintigers nog maar twee procent. Om die tendens te kenteren, roept het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) deze week uit tot ‘Week van het Konijn’. “Veel jongeren denken dat konijn klaarmaken veel werk is, maar het kan ook heel modern en gemakkelijk”, bevestigt Jos Broeckx van poeliersbedrijf Lieben in Genk.