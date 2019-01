Dilsen-Stokkem -

Tachtig bewoners van het woonzorgcentrum ‘t Kempken in Dilsen-Stokkem zitten in quarantaine nadat het noro-virus is uitgebroken. In totaal kampen twintig van de tachtig bewoners met de zeer besmettelijke vorm van buikgriep. Enkel dokters en zorgverleners mogen het rusthuis binnen. Volgens burgemeester Sofie Vandeweerd evolueert de situatie wel gunstig.