“Je kleren bevriezen meteen”

“In het weekend was het nog -3°, maar daarna is er een pak sneeuw gevallen en zijn de temperaturen razendsnel naar beneden gegaan. We zitten nu met gevoelstemperaturen tot -50° celsius. Als je buiten gaat, voel je onmiddellijk al je kleren bevriezen. Er zijn voortdurend waarschuwingen op radio en televisie dat je moet binnen blijven. De wegen liggen er hier goed bij want ze zijn wel wat gewoon, maar het is vreselijk koud. Trump kan de klimaatopwarming dan wel ontkennen, maar het is wel duidelijk dat dit extreem is. De temperaturen zijn hier erger dan aan de Noordpool.”