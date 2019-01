Primeur voor Bölöni? Antwerp-coach moet boete van 5.000 euro vrezen na kritische uitlatingen over videoref

De driekoppige commissie van de Pro League moet zich buigen over het interview van Antwerp-coach Laszlo Bölöni na de competitiewedstrijd van vorige week vrijdag tegen Standard. Het management van de Pro League startte woensdag de procedure op van het reglement inzake Respect voor Scheidsrechters. Het is de eerste keer sinds de oprichting van de commissie dat dit gebeurt.

Laszlo Bölöni was behoorlijk geïrriteerd na het 1-1-gelijkspel in een woelige topper waarin de thuisploeg nog terugkwam ondanks een rode kaart. Zijn irritaties hadden natuurlijk alles te maken met de beslissingen van de scheids en de VAR. “Ik moet de videoref toch nog eens thuis uitnodigen”, zei de Roemeen zuchtend. Maar hij wou vooral benadrukken dat zijn verdedigers bij de 0-1 beïnvloed werden door de lijnrechter. “Als die zijn vlag de hoogte in steekt, zien mijn spelers dat ook, hè. En dan houden ze daar rekening mee. Het leek even 6 december, want beide teams hebben als kleuren rood en wit en de tegenstander kreeg een klein cadeau. Bij ons wordt Bolingi neergelegd en gebeurt er niks.”

Om te beoordelen of een verklaring ongepast of denigrerend is ten opzichte van de scheidsrechters, stelde de Pro League een ad-hoccommissie samen. Die bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78). Als het management van de Pro League vindt dat een speler, trainer of bestuurslid de integriteit van de scheidsrechter aantast, wordt de commissie ingeschakeld.

De commissie zal Bölöni mondeling of schriftelijk uithoren en geeft op basis daarvan een advies aan de Raad van Bestuur, dat vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur. Dat advies bestaat uit het al dan niet betalen van een boete. In eerste instantie zal die boete 5.000 euro bedragen, bij recidive kan de straf oplopen tot 10.000 euro boete. Dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd in de arbitrage.

Na de match tegen Standard, die op de Bosuil op 1-1 eindigde, nam Bölöni de scheidsrechter en videoref op de korrel, onder meer vanwege de rode kaart voor Lamkel Zé.