Eerste leerjaar methodeschool Ondersteboven in de ban van het oude Egypte

Leopoldsburg - Het eerste leerjaar van methodeschool Ondersteboven toonde grote interesse voor het oude Egypte, en daar gingen de leerlingen actief mee aan de slag. In de bibliotheek zochten ze informatie op over dit onderwerp. Na eventjes te snuisteren door de boeken werd duidelijk waar de interesses lagen. Alle leerlingen kozen een onderwerp waar ze een voorstelling over wilden maken.

Het was de eerste keer dat ze in het eerste leerjaar zoiets deden. Per twee of drie schreven de leerlingen korte zinnetjes op over wat ze hun klasgenootjes wilden bijleren. Thuis werd samen met de ouders ook nog lustig verder geknutseld, gebouwd, genaaid en zelfs gekookt om een knaller van een presentatie te kunnen geven. En de resultaten mochten er zijn. Dankzij de collectieve inspanningen van de hele klas is het eerste leerjaar nu expert op gebied van piramides, mummies, hiërogliefen, het eten en de kleren van de oude Egyptenaren!