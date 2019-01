Tienduizenden klimaatbetogers op straat, en toch regent het zure reacties: waar komt dat toch vandaan?

Het gaat over hun achtergelaten pancartes, over hun vuile festivalweides en vliegvakanties, over de smartphone in hun hand. 70.000 mensen kwamen zondag op straat voor het klimaat, maar online zijn veel reacties weinig bemoedigend. In het beste geval noemen ze de betogers naïef, in het slechtste “veganistische kutkoppen”. Waar komt dat toch vandaan?