Alex Callier is weer jurylid in ‘The Voice’: “Mijn vrouw zegt altijd: ‘Alex is geen moeilijke, je moet gewoon je best doen”

Vorig jaar schoot Alex Callier in ‘The Voice Van Vlaanderen’ de hoofdvogel af. Niet alleen won zijn poulain Luka Cruysberghs de talentenjacht, ze werd ook frontvrouw van Hooverphonic. Vrijdag start het zesde seizoen op VTM. Luka moet niet vrezen dat ik op zoek ga naar een opvolgster, sust Callier. “Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen goede zangeressen meedoen. Maar niet alle goede stemmen komen in aanmerking om bij Hooverphonic te zingen. Zelfs Beyoncé zou niet in de groep passen.”