Brussel -

De hamburgerketen Ellis Gourmet Burger in Brussel maakte een filmpje waarin ze klanten beetnemen. De restaurantbezoekers krijgen bewust een foute bestelling voorgeschoteld, de ober ‘vergist’ zich van drankje. Daarna geven ze hen een plantaardige burger in plaats van een burger met vlees. De klanten merken het verschil niet op. Deze stunt werd gedaan om reclame te maken voor de nieuwe burger: The Beyond Burger.