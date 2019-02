Jelle De Beule: “Ik ben geen Kevin Janssens, de vrouwen zullen nooit met bosjes aan mijn voeten liggen”

Hoe ‘De Dag’, de bejubelde VIER-reeks van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, zal aflopen, zien we volgende week. Wat we wél al weten, is dat Jelle De Beule (38) zich met de rol van Michaël Van Hamme definitief profileert als acteur. “Acteren, da’s je schaamte durven opzijzetten”, zegt hij, “en da’s iets wat ik goed kan, zo lang de context maar juist zit. Zo durfde ik in ‘De Ideale Wereld’ veel meer dan in het dagelijks leven.”