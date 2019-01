150.000ste filmbezoeker in cultuurcentrum Achterolmen

Maaseik - Film wordt algemeen beschouwd als de zevende kunst. Ook in het cultuurcentrum Achterolmen Maaseik is film een vaste waarde in het aanbod.

In 1989 nam cultuurcentrum Achterolmen de filmprojector van Cinemazaal Van Eyck over en kon er in de schouwburg film vertoond worden. 'The Name of the Rose' was de eerste film die geprojecteerd werd op groot scherm in Achterolmen. Een sterke film, intussen een klassieker, die de toon zette voor de richting waarin de programmering wilde sturen.

Dertig jaar en een kleine 2.000 vertoningen later, stapte de 150.000ste filmbezoeker het cultuurcentrum binnen. Dat werd op woensdag 23 januari gevierd en via een lottrekking werden twee mensen beloond met 50 gratis tickets. De gelukkigen zijn Fred Geelen en Els Verdonck. Lisa Drijkoningen en Lori Inguscio grepen net naast de hoofdprijs, maar waren heel tevreden met hun troostprijs: tien filmtickets.

Na een aarzelende start in de beginjaren - met als dieptepunt één afgelaste voorstelling wegens geen publiek - stegen de bezoekersaantallen voor film gestaag. Voor 'Marina', begin 2014, mocht voor het eerst het bordje 'Uitverkocht' (in een zaal met 520 zetels) van onder het stof halen, twee keer zelfs. Met in 2018 een gemiddelde van 85 bezoekers voor Zebracinema op de woensdagavond en 165 voor seniorencinema op de dinsdagmiddag, is film uitgegroeid tot een stevige pijler binnen de programmering van Achterolmen. Op naar de 200.000ste bezoeker!