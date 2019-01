Lokale fitnessuitbater doneert fitnesstoestellen aan Brandweer

Leopoldsburg - Lokale fitnessuitbater Frankie Lacroix van LBG GYM doet een mooie donatie aan de plaatselijke hulpdiensten. De man schonk enkele van zijn oude fitnesstoestellen aan de brandweerdiensten, zodat ook zij hun conditie op peil kunnen houden in de kazerne.

LBG GYM, de lokale fitnesszaak in Leopoldsburg had na een upgrade van de gym een aantal fitness toestellen op overschot. Niemand staat er bij stil, maar ook de mensen die dag en nacht klaarstaan om ons hulp te bieden in nood, kunnen deze toestellen goed gebruiken. Zo kunnen zij hun conditie op peil houden in de kazerne.

Frankie Lacroix, uitbater van de gym, wil door het doneren van deze toestellen aan de lokale brandweer een voorbeeld stellen naar de samenleving. Ook weet hij dat de brandweerdiensten met deze donatie een stapje verder in de goede richting gaan voor de verdere ontwikkeling van onze hulpdiensten.