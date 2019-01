Agressieve Perenaar moet dochter van overleden moeder 7.307 euro betalen: “Geen idee hoe ze aan de letsels kwam”

Peer -

Een 59-jarige Perenaar is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel nadat hij in september en oktober 2016 zijn toen 63-jarige vriendin afranselde. De vrouw is eind 2017 overleden. Ze stierf voor alle duidelijkheid niet aan de toegebrachte verwondingen. “Toch is het met moeder nooit meer helemaal goed gekomen”, verklaarde haar dochter.