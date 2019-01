Griep is officieel in het land, wellicht volgende week epidemie

De griep blijft in opmars in België. Afgelopen week werd de epidemische drempel voor het eerst dit seizoen overschreden. Er is nog geen sprake van een epidemie. Die is er pas als de drempel twee weken na elkaar overschreden wordt. Dat meldt het wetenschappelijk onderzoekcentrum Sciensano. Wellicht volgende week is er sprake van een griepepidemie.

De epidemische drempel voor griep staat dit jaar op 157 raadplegingen per 100.000 inwoners. De meest recente gegevens van Sciensano laten zien dat de griepactiviteit voor het eerst boven de epidemische drempel ligt: tussen 21 en 27 januari 2019 hebben ongeveer 198 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor een griepaal beeld (koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid). In de tweede week van 2019 waren er dat 72 per 100.000 inwoners en de derde week 87 per 100.000 inwoners.

Bovendien bleek in de vierde week 75 procent van de luchtwegstalen, die verzameld werden door het netwerk van huisartsenpraktijken en getest werden door het Nationaal Referentie Centrum influenza, positief voor het griepvirus. Net als in de andere Europese landen is er ook hier vooral influenza van het type A in omloop.

De epidemische drempel werd dus voor een eerste keer overschreden. “Als de drempel gedurende ten minste twee opeenvolgende weken overschreden wordt, én als ten minste 20 procent van de respiratoire stalen na analyse door Sciensano positief blijken te zijn, is er officieel sprake van een griepepidemie”, aldus Daisy Tysmans van Sciensano. “We verwachten dat de incidentie de volgende weken nog zal stijgen, maar het is moeilijk te voorspellen hoe intens deze epidemie zal zijn. Wellicht volgende week is sprake van een epidemie.”

Elke winter heerst er in België een epidemie van griep die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt.