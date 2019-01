Kim De Witte trekt Vlaamse PVDA-lijst, Ayse Ygit dingt naar zitje in Kamer

Kim De Witte zal de lijst voor het Vlaams parlement trekken bij de verkiezingen van mei, Ayse Yigit die van de Kamer. Dat De Witte kiest voor het Vlaamse niveau verrast, want hij zette zich tot nu als pensioenspecialist vooral in op federale thema’s. Maar hij is ook realist en weet dat de kans op een Vlaamse zetel groter is dan een federale.