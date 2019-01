Vrouw koopt zak veldsla in de Jumbo... met een levende salamander in

Een meisje heeft een levende salamander gevonden in een zak veldsla van de Jumbo. Hoe de salamander in het zakje veldsla terecht is gekomen, is nog niet bekend.

Op het filmpje is te zien hoe ze ontdekt dat er een beestje in haar plastic zakje met veldsla zit. Al snel trekt ze samen met een paar vriendinnen de conclusie dat het om een salamander gaat. Verontwaardigd vraagt ze zich af wat ze met het beestje moet doen. Pas als de salamander ook nog echt blijkt te leven, schrikken de meisjes zich een hoedje. “Wat moeten we ermee doen?”, vragen ze zich hardop af.

