Alcohol gedronken? Nieuwe bloedtest toont het een maand later nog aan

Vrijdag is het weer zo ver. Voor het derde jaar op rij zullen duizenden Vlamingen een maand lang elke druppel alcohol afzweren tijdens Tournée Minerale. 800 deelnemers zullen in die periode drie keer een bloedstaaltje opsturen naar de Universiteit van Gent, voor een onderzoek naar een nieuwe ‘alcoholmerker’. De aanwezigheid van die stof in het bloed toont alcoholgebruik op lange termijn aan. Meer nog, het legt zelfs onverbiddelijk bloot of je een sporadische, sociale of overmatige drinker bent.