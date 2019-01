Vanavond speelt Greenyard Maaseik in de Champions League de wedstrijd van de laatste kans tegen Belchatow. In Limburg ging de Poolse topclub met 3-0 onderuit en dus is de Belgische landskampioen met veel vertrouwen naar Polen afgezakt. Gisteravond maakte het team van Joel Banks een eerste keer kennis met de Hala Energia, de thuisbasis van Belchatow.