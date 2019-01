Asjemenou: Loeki de Leeuw vanavond (even) terug op tv

Nederland weet vanavond waarnaar kijken: voor het eerst in vijftien jaar is Loeki de Leeuw weer even te zien in het Ster-reclameblok, net voor het Journaal van acht uur op NPO1. Dat melden de Nederlandse media.

Met de terugkeer van de legendarische leeuw halen twee Nederlandse radio-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hun slag thuis. De twee dj’s van de Nederlandse Radio 2 zetten vorig weekend een petitie op, die in geen tijd meer dan 20.000 keer getekend werd. De Ster had beloofd bij minimaal 10.000 handtekeningen na te denken over de terugkeer.

Foto: De Ster

De dj’s waren de petitie gestart nadat ze merkten dat hun jonge collega’s na de uitreiking van de Gouden Loeki - de prijs voor het beste Nederlandse reclamespotje - geen flauw idee hadden wie Loeki was.

Nu komt het ervan: vanavond om acht uur, net voor het Journaal op NPO1, maakt Loeki zijn comeback, al gaat het volgens De Ster vooralsnog om een eenmalig filmpje. Het spotje van woensdagavond bevat nieuw materiaal, geproduceerd onder leiding van Louise Geesink, dochter van Loeki-bedenker Joop Geesink. Het gaat om een filmpje dat gebruikmaakt van de oude pop én digitaal geanimeerde beelden. Ook zal hij ‘asjemenou’ zeggen. Hiervoor wordt oud audiomateriaal van Joop Geesink gebruikt.

Asjemenou!

Loeki was een creatie van de in 1984 overleden filmproducent Joop Geesink. Hij kwam met het 25 centimeter hoge leeuwenpopje Loeki op de proppen, dat vanaf 1972 opdook tussen de reclame op de openbare omroep in humoristische filmpjes. Het leeuwtje sloeg aan omwille van zijn legendarische onhandigheid, de flauwe mopjes, en het feit dat hij telkens de kreet ‘Asjemenou!’ slaakte. In totaal werden er zevenduizend filmpjes gemaakt, elk zo’n 4 seconden lang.

Na een jarenlange discussie verdween Loeki in 2004 van de buis omwille van besparingen. “De filmpjes kostten best wat centen. Elf mensen waren hier continu mee bezig”, vertelde dochter Louise gisteren in De Limburger. Daar zat de tijdrovende stopmotiontechniek waarmee de filmpjes van Loeki gemaakt werden voor iets tussen. Beweging na beweging van het stoffen popje werd gefotografeerd, waarna alle beelden achter mekaar werden gemonteerd.

Dat Loeki bij een mogelijke definitieve comeback gewoon uit de computer zou rollen, vindt Geesink dan weer minder. “Zien dat het met mensenhanden vervaardigd is, waardoor het allemaal niet zo perfect oogt, vind ik juist belangrijk voor de charme.”