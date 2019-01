Dronkaard steekt Rus met mes neer en verwondt agenten in Pelt

Overpelt -

Er was eens een Nederlander (34), een Oezbeek en een Rus. Helaas niet het begin van een grap, maar wel van een proces woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank. De Nederlander en de Oezbeek stonden terecht nadat ze op 1 juli 2015 de Rus aftuigden en rake klappen verkochten aan twee agenten in Overpelt.