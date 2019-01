Ski-ongeluk uit 2016 kan Gwyneth Paltrow nu miljoenen kosten

Gwyneth Paltrow wordt vervolgd voor een ongeluk in 2016 in Utah waarbij ze een man omver skiede. Die man in kwestie, die er enkele gebroken ribben en een hersenschudding aan overhield, eist nu zo'n 2,7 miljoen euro van haar.

Een skitripje naar Utah in 2016 zou Gwyneth Paltrow (46) wel eens zuur kunnen opbreken. Een 72-jarige man heeft een klacht tegen haar ingediend omdat hij toen door haar werd omver geskied. Hij brak bij het ongeluk enkele ribben, viel flauw en bleek achteraf ook nog een hersenschudding te hebben. Dat kan gebeuren op een skipiste, maar Terry Sanderson vond het vooral niet kunnen dat de bekende actrice en gezondheidsgoeroe niet stopte en zich ook helemaal niet om hem bekommerde.

Dat het drie jaar heeft geduurd voor de klacht werd ingediend, heeft volgens Sanderson te maken met het feit dat hij eerst enkele slechte ervaringen had met vorige advocaten, nog te veel last had van zijn hersenschudding en eerst probeerde te bemiddelen met vertegenwoordigers van Paltrow. Een tegemoetkoming of schuldbekentenis kwam er echter nooit en dus vond de man dat hij wel naar de rechter moest stappen.

"Ongegrond"

Heather Wilson, de woordvoerder van Paltrow, liet alvast weten dat ze geen schrik hebben van de aanklacht en de 2,7 miljoen euro die van haar wordt geëist. "Deze rechtszaak is ongegrond en we verwachten dat we gelijk krijgen", klinkt het. Naast Paltrow werd ook het skiresort waar het ongeval gebeurde aangeklaagd.