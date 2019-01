Kate Middleton brengt mooi eerbetoon aan prinses Diana tijdens uitstap

De Britse Kate Middleton heeft tijdens een werkbezoek aan het V&A Museum in het Schotse Dundee een mooi eerbetoon gebracht aan wijlen prinses Diana. De hertogin droeg de favoriete oorringen van haar overleden schoonmoeder.

De oorbellen zijn bezet met tien diamanten en in het midden is een saffier uit Saudi Arabië verwerkt. Prinses Diana droeg het paar - een van haar favoriete setjes - onder meer in 1984 om prins Harry aan de wereld voor te stellen. Zij koos voor stekertjes, vandaag zijn de juwelen aan een haakje bevestigd.

Het is niet de eerste keer dat Middleton de oorbellen draagt. De glimmende exemplaren, die trouwens perfect matchen met haar verlovingsring, vielen in februari 2015 op tijdens een bezoek aan een pottenbakkerij.

De hertogin van Cambridge brengt ook met andere sieraden een ode aan prinses Diana. Op speciale evenementen pakt ze graag uit met de favoriete tiara van Lady Di, die ze in 1981 als huwelijkscadeau kreeg van koningin Elizabeth II.