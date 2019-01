KWB-Elen huldigt bestuurslid op jaarlijkse ledenfeest

Elen

Dilsen-Stokkem - Het jaarlijkse ledenfeest werd met 49 deelnemers een zeer geslaagde avond.

Het viergangenbuffet dat ons werd voorgeschoteld, werd unaniem als schitterend bestempeld. Tussen de verschillende gangen door werd een fotopresentatie met de evenementen van 2018 afgespeeld en een tombola gehouden.

Er was ook de traditionele huldiging van leden met 25 jaar lidmaatschap bij KWB-Elen. Deze eer was dit jaar voorbehouden voor Mathieu Nies. Zelfs na een jarenlange zoektocht kon niet exact worden teruggevonden sinds wanneer hij lid is van KWB, maar intussen is gebleken dat Thieu minstens sinds 1988 lid is.

Mathieu is ook reeds jarenlang een drijvende kracht in het bestuur van onze afdeling. Het werd dan ook hoog tijd dat we hem eens in de bloemetjes konden zetten voor zijn 25-jarig lidmaatschap met 6 jaar ervaring, zoals voorzitter Vital het met een kwinkslag benoemde. Ook Thieu zijn echtgenote Arlette mocht delen in de feestvreugde. Voor haar was er een mooie ruiker bloemen.

De tombola werd weer een vrolijke strijd om het grootste aantal prijzen te winnen. Ook dit jaar ging Johan met de meeste prijzen lopen, op de hielen gevolgd door Mark en Freddy.