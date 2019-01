Mama van drie toont hoe trots ze is op haar striemen

Sarah Nicole Landry was 25 toen ze haar eerste kind kreeg, daarna volgden er nog twee en daarmee gepaard gaand ook heel wat striemen. De Canadese mama wil op Instagram niet enkel de perfecte plaatjes van haar gezin laten zien, maar ook de realiteit van hoe haar lichaam er nu uitziet. Al heeft ze een hele weg afgelegd voor ze daartoe in staat was.

Op het eerste zicht ziet de Instagrampagina van de Canadese Sarah Nicole Landry er perfect uit en eentje zoals dertien in een dozijn: een vrolijk gezinnetje, een liefdevolle echtgenoot, het perfecte lichaam en heel wat mooie foto's. Als je een tweede keer kijkt zie je echter dat de mama van drie regelmatig foto's deelt van hoe haar lichaam er na die bevallingen uitziet. Het vertoont heel wat striemen, littekens en cellulitis, maar Sarah is er trots op.

Naar eigen zeggen was de vrouw, die in het dagelijks leven social media consultant is, het beu om in haar feed enkel met de perfectie geconfronteerd te worden. "Vroeger voelde ik me zo alleen toen ik aan mijn cellulitis op mijn billen en littekens op mijn buik dacht, ook al omdat niemand dat op sociale media toonde", zegt ze. En dus besloot ze het heft in eigen handen te nemen en wel te openbaren wat er onder haar kleren vertstopt zit.

Grote baby's

Maar het waren niet alleen de "grote baby's" die ze op de wereld zette die haar lichaam tekenden. Vroeger woog ze ook nog eens 50 kilo meer en het kostte haar een lange tijd om zichzelf te aanvaarden. "Nu voel ik me veel zekerder, maar ik moet mezelf er nog vaak aan herinneren dat mijn lichaam geen invloed mag hebben op mijn eigenwaarde. Nu draag ik gewoon wat ik wil en probeer me minder druk te maken over hoe ik eruitzie." Ze wil daarmee ook andere mama's wereldwijd aanmoedigen om zichzelf te aanvaarden.